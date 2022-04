VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra – umereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na severu će biti osetno hladnije, uz umeren do pojačan zapadni i severozapadni vetar, u ostalim predelima i dalje relativno toplo, uz jak jugozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 4 na severozapadu do 12 stepeni na jugoistoku, maksimalna dnevna od 7 na severozapadu do 19 stepeni na istoku i jugoistoku. Krajem dana se u svim predelima očekuje zahlađenje, a na planinama će kiša preći u susnežicu i sneg.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, povremeno sa kišom. Vetar umeren do pojačan jugozapadni. Minimalna temperatura 7, maksimalna 17 stepeni.

U nedelju oblačno i osetno hladnije sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom. Duvaće jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 5 do 10 stepeni. U ponedeljak i utorak na severu sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno, na jugu sa slabom kišom. Temperatura će biti u postepenom porastu.

