VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra – ujutru vedro i veoma hladno, uz umeren do jak mraz. Tokom dana sunčano, ali i dalje hladno za ovo doba godine. Vetar slab, promenljivog smera. Minimalna jutarnja temperatura od -12 do -5, maksimalna dnevna od 1 do 7 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra ujutru vedro uz umeren mraz, tokom dana sunčano i hladno, uz slab severni i severoistočni vetar. Minimalna jutarnja temperatura -9, maksimalna tokom dana 1 stepen.

U nedelju i ponedeljak jutro vedro i veoma hladno, uz mraz, tokom dana sunčano i toplije, naročito u ponedeljak. Maksimalna temperatura u nedelju od 6 do 10, u ponedeljak od 10 do 14 stepeni. U utorak sunčano i još toplije sa temperaturom od 14 do 18 stepeni.

foto: arhiva RT Caribrod