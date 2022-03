VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra – ujutru u većini predela vedro i veoma hladno, uz mraz. Tokom dana promenljivo oblačno i hladno, povremeno sa susnežicom i snegom. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, uveče u slabljenju. Minimalna jutarnja temperatura od -8 do -2, maksimalna dnevna od 1 do 7 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra umereno oblačno, posle podne sa uslovima za kratkotrajne padavine. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Minimalna temperatura -6, maksimalna 1 stepen.

U četvrtak promenljivo oblačno sa susnežicom i snegom. Maksimalna temperatura od 2 do 6 stepeni. U petak i subotu sunčano i veoma hladno, ujutro uz umeren do jak mraz. Više oblačnosti očekuje se na jugu i istoku zemlje, povremeno sa slabim snegom. Maksimalna temperatura od 0 do 4 stepena.

foto: arhiva RT Caribrod