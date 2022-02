VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra – ujutru vedro i sveže, ponegde sa maglom, na jugoistoku i sa slabim mrazom. Tokom dana sunčano i toplije. Vetar slab do umeren jugozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od -2 na jugoistoku do 8 stepeni na severu, maksimalna dnevna od 10 na severu do 20 stepeni na jugoistoku zemlje. Krajem dana u Vojvodini, a tokom večeri i noći i u centralnim predelima očekuje se jače naoblačenje sa slabom kišom.

U Dimitrovgradu sutra sunčano i toplije, uz slab vetar promenljivog pravca. Minimalna očekivana temperatura 1, maksimalna 16 stepeni.

U nedelju oblačno i hladnije sa kišom, na višim planinama sa snegom. Tokom dana sa severa prestanak padavina. Maksimalna temperatura od 7 do 13 stepeni. U ponedeljak umereno do pretežno oblačno i toplije, uz južni vetar. Maksimalna temperatura biće od 11 do 17 stepeni.

