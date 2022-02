VREMENSKA PROGNOZA

Sutra jutro umereno do pretežno oblačno i suvo, na jugu i istoku vedro i veoma hladno, uz mraz. Tokom dana u svim predelima biće umereno do pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Posle podne sa severa razvedravanje. Vetar slab do umeren zapadni i jugozapadni, posle podne u pojačanju i skretanju na severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od -6 na jugoistoku do 4 na severozapadu, maksimalna dnevna od 8 do 12 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno. Vetar slab uglavnom severozapadni, uveče u pojačanju. Minimalna jutarnja temperatura -6, maksimalna 8 stepeni.

U nedelju ujutru vedro, uz slab do umeren mraz, ponegde maglovito. Tokom dana pretežno sunčano i relativno toplo za ovo doba godine, sa temperaturom od 10 do 15 stepeni. Pred kraj dana očekuje se povećanje oblačnosti, pa će u ponedeljak biti oblačno i malo svežije sa kišom, na planinama sa snegom, uz jak severozapadni vetar.

foto: arhiva RT Caribrod