VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra pretežno oblačno sa susnežicom i slabim snegom, uz prestanak padavna do kraja dana. Samo na severu će biti suvo. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od -3 do 1, maksimalna dnevna od 1 do 3 stepena.

U Dimitrovgradu se tokom noći očekuje naoblačenje sa snegom. Sutra promenljivo oblačno, povremeno sa snegom, uveče se očekuje smanjenje oblačnosti. Vetar umeren do jak severozapadni. Minimalna jutranja temperatura -3, maksimalna 1 stepen, uveče u padu.

Za vikend i početkom sledeće sedmice na severu suvo. U ostalim predelima biće promenljivo oblačno, ponegde sa snegom. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Biće hladno, u mnogim predelima sa temperaturom ispod 0 stepeni.

foto: arhiva RT Caribrod