VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra – na severu sunčano, u ostalim predelima umereno do pretežno oblačno, ujutro sa slabom kišom, susnežicom i slabim snegom. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od -4 do 1, maksimalna dnevna od 2 do 6 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra jutro hladno, tokom dana promenljivo oblačno, sa sunčanim periodima, uz umeren severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura -4, maksimalna tokom dana 1 stepen.

U sredu ujutro hladno sa mrazom, ponegde i sa maglom, tokom dana sunčano. Maksimalna temperatura od 3 do 7 stepeni. U četvrtak prvo u severnim i severozapadnim, a do kraja dana i u ostalim predelima očekuje se naoblačenje sa kišom, susnežicom i snegom. Maksimalna temperatura od 3 na severozapadu do 11 stepeni na istoku zemlje.

