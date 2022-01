VREMENSKA PROGNOZA

U većem delu zemlje sutra će biti umereno do pretežno oblačno, ponegde sa slabim snegom, uz prestanak padavina i smanjenje oblačnosti do kraja dana. U Vojvodini će biti sunčano. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od -10 do -2, maksimalna dnevna od -3 do 0 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, uveče pretežno oblačno. Povremeno će biti uslova za slab sneg. Vetar umeren severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura -7, maksimalna tokom dana 0 stepeni.

I u četvrtak se očekuje ledeni dan. Jutro vedro i veoma hladno, ponegde sa maglom. Jutarnja temperatura od -15 do -5, na Pešteru i ispod -20 stepeni, maksimalna dnevna od -4 do 0 stepeni. U noći između četvrtka i petka očekuje se prolazno naoblačenje. U petak nakon veoma hladnog jutra, tokom dana toplije, sa temperaturоm do 9 stepeni.

N.S.

foto: arhiva RT Caribrod