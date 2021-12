VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra – nakon oblačnog jutra, na severu i istoku sa slabom kišom, tokom dana umereno oblačno i toplo za ovo doba godine sa sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od -1 na jugu do 5 stepeni na severu, maksimalna dnevna od 8 na jugu do 15 stepeni na severu zemlje. U novogodišnjoj noći vedro, temperatura od 0 na jugu do 8 stepeni na severu i istoku zemlje. U dolinama i kotlinama očekuje se magla.

U Dimitrovgradu sutra umereno do pretežno oblačno i suvo, uz slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna očekivana temperatura 0, maksimalna 8 stepeni.

Prvih dana u novoj godini, do ponedeljka očekuje nas pretežno sunčano i toplo vreme. Maksimalna temperatura u nedelju do 15, u ponedeljak i utorak od 8 do 14 stepeni. U utorak stiže naoblačenje sa kišom, a u sredu će, uz osetniji pad tempеrature, kiša u svim predelima preći u susnežicu i sneg.

