VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra – u većem delu zemlje umereno do pretežno oblačno, na jugu i jugoistoku sa sunčanim periodima. Na severu i severoistoku oblačno sa kišom. Biće toplo za ovo doba godine, uz umeren do pojačan jugozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od -2 na jugoistoku do 11 stepeni na zapadu, maksimalna dnevna od 8 do 16 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra umereno oblačno, posle podne sa više sunca. Vetar slab, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura 0, maksimalna 8 stepeni.

U nedelju na jugu i jugoistoku suvo, u ostalim predelima umereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom. Od ponedeljka u celoj zemlji pretežno oblačno sa kišom. Maksimalne temperature kretaće se od 8 do 16 stepeni.

