VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra – ujutru umereno oblačno i hladno, na jugu i istoku uz slab do umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano i osetno toplije. Duvaće umeren do jak jugozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od -5 na jugu i na istoku do 3 stepena na zapadu, maksimalna dnevna od 6 na jugu do 17 stepeni na zapadu. U toku noći na severu naoblačenje sa slabom kišom.

U Dimitrovgradu sutra umereno oblačno i suvo, uz slab vetar promenljivog pravca. Minimalna očekivana temperatura -4, maksimalna 6 stepeni.

Narednih dana biće umereno do pretežno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine, u subotu sa kišom u severnim, a od nedelje i u ostalim predelima zemlje. Maksimalna temperatura biće od 8 do 16 stepeni. Zahlađenje se očekuje sredinom sledeće sedmice.

foto: arhiva RT Caribrod