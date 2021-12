VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra – ujutro veoma hladno, uz umeren do jak mraz, ponegde se očekuje i magla. Tokom dana biće umereno oblačno i prohladno sa sunčanim intervalima. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna jutarnja temperatura od -10 do -3, na Pešteru od -20 do -15 stepeni, maksimalna dnevna od -2 do 4 stepena.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, od sredine dana sa više sunčanih intervala. Vetar slab, severozapadni. Minimalna temperatura -9, maksimalna -1 stepen.

U četvrtak ujutro umeren do jak mraz, ponegde i magla, tokom dana se očekuje povećanje oblačnosti. Nakon jutarnjih -10 do -4 stepena, maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 1 do 7 stepeni. U petak umereno oblačno i toplije, počeće da duva pojačan južni vetar. Za vikend pretežno oblačno i još toplije.

