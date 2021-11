VREMENSKA PROGNOZA

Na severu i zapadu Srbije u petak pretežno oblačno i osetno svežije sa kišom i pljuskovima, uz umeren, na udare i jak severozapadni vetar, a očekuju se i obilnije padavine. U ostalim predelima Srbije biće umereno do pretežno oblačno i dalje veoma toplo, uz umeren do pojačan južni i jugozapadni vetar, a krajem dana i tokom noći sa kišom i pljuskovima i u tim predelima. Jedino će na jugoistoku tokom celog dana biti suvo i sa sunčanim intervalima. Minimalna jutarnja temperatura od 8 do 14, maksimalna dnevna od 10 do 24stepena.

U Dimitrovgradu u petak umereno oblačno i toplo za ovo doba godine.Duvaće umeren istočni vetar. Minimalna temperatura 12, maksimalna dnevna 25 stepeni.

foto: arhiva RT Caribrod