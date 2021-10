VREMENSKA PROGNOZA

U petak jutro hladno, ponegde slab mraz, po kotlinama magla. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab, u košavskom području umeren i jak, jugoistočni, a na jugu Banata povremeno olujni. Najniža temperatura od 0 do 7, najviša od 14 do 18 stepeni. U Dimitrovgradu u petak jutro vedro i hladno, a tokom dana sunčano i toplo . Duvaće slab do umeren jugoistočni i istočni vetar. Minimalna temperatura 6, maksimalna dnevna 19 stepeni.

U Srbiji do kraja sedmice jutra vedra i hladna, ponegde uz maglu i mraz, a tokom dana sunčano i toplije, uz pojačanje jugoistočnog vetra, a u košavskom području biće jak. Maksimalna temperatura u subotu do 18, u nedelju do 20 stepeni. U ponedeljak toplo, uz pojačane južne vetrove, ali i uz povećanje oblačnosti.

foto: arhiva RT Caribrod