VREMENSKA PROGNOZA

U Srbiji u četvrtak jutro vedro i veoma hladno, u većini predela uz maglu i mraz, vedro i bez oblaka, a tokom dana sunčano i toplije. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od -3 do 3, maksimalna dnevna od 13 do 17 stepeni.

U Dimitrovgradu u četvrtak jutro vedro i hladno, a tokom dana sunčano i toplije. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna jutarnja temperatura 6, maksimalna dnevna 19 stepeni.

U Srbiji do kraja sedmice jutra vedra i hladna, ponegde uz maglu i mraz, a tokom dana sunčano i toplije, uz pojačanje jugoistočnog vetra. Maksimalna temperatura u petak i u subotu do 18, u nedelju do 20 stepeni.

D.V.

foto: Miki Ilić