VREMENSKA PROGNOZA

U Srbiji u subotu oblačno i sveže sa kišom, na višim planinama sa snegom. Na severu Vojvodine biće suvo, a postepeni prestanak padavina do kraja dana i večeri očekuje se i u ostalim predelima Srbije. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 6 do 10, maksimalna dnevna od 10 do 15 stepeni.

U Dimitrovgradu u subotu pre podne oblačno, povremeno sa kišom, a posle podne suvo, uz smanjenje oblačnosti. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 8, maksimalna dnevna 14 stepeni.

U nedelju na severu Srbije sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno. Maksimalna temperatura od 13 do 17 stepeni. Od ponedeljka maksimalna temperatura u daljem porastu, a sredinom sedmice biće oko i malo preko 20 stepeni.

foto: arhiva RT Caribrod