VREMENSKA PROGNOZA

I u petak u Srbiji potpuno oblačno i još malo hladnije, povremeno sa kišom i pljuskovima. Ponedge se očekuje i veća količina padavina. U toku večeri i noći na višim planinama biće uslova da kiša pređe u susnežicu i sneg. Duvaće umeren do jak istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području povremeno sa olujnim udarima. Minimalna jutarnja temperatura od 8 do 12 , a maksmalna dnevna biće od 11 do 15 stepeni.

U Dimitrovgradu u petak oblačno i hladno sa kišom, uz umeren do jak istočni vetar. Minimalna temperatura od 3 do 8, maksimalna dnevna od 7 do 14 stepeni.

U Srbiji i tokom vikenda i početkom sledeće sedmice oblačno i hladno sa kišom. Biće i dalje vetrovito, u košavskom području uz jak istočni i jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura biće uglavnom od 8 do 14 stepeni.

foto: arhiva RT Caribrod