VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra – oblačno i veoma hladno za ovo doba godine, tokom dana sa kišom, najpre na severu i severoistoku, a zatim i u ostalim predelima. Na planinama u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji iznad 1800 metara očekuje se i pojava prvog snega. Vetar umeren do pojačan, na planinama i jak, severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od 8 do 12, maksimalna dnevna od 13 do 17 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, posle podne pretežno oblačno sa kišom. Vetar umeren, severozapadni. Minimalna očekivana temperatura 8, maksimalna tokom dana 14 stepeni.

U četvrtak promenljivo oblačno i malo toplije, ali i dalje hladno za ovo doba godine. Slaba kiša očekuje se još ponegde u južnim i centralnim predelima. Maksimalna temperatura od 16 do 20 stepeni. U petak, nakon hladnog jutra, sunčano i znatno toplije, sa temperaturom od 21 do 25 stepeni. Za vikend sunčano, sa temperaturama od 25 do 30 stepeni.

foto: arhiva RT Caribrod