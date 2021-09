VREMENSKA PROGNOZA

U većem delu zemlje sutra će biti umereno do pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina očekuje se ujutro i pre podne, dok će poslepodne i uveče doći do smanjenja oblačnosti. Samo u Vojvodini tokom celog dana suvo i pretežno sunčano. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, krajem dana u skretanju na jugozapadni. Minimalna temperatura od 14 do 18, maksimalna dnevna od 21 do 25 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo do umereno oblačno, tokom dana sa uslovima za povremenu kišu sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severozapadni. Minimalna očekivana temperatura 15, maksimalna 22 stepena.

U nedelju pre podne suvo sa sunčanim intervalima. Posle podne i uveče oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 22 do 26 stepeni. Početkom sledeće sedmice biće umereno do pretežno oblačno i svežije, ponegde sa kišom. Od srede pretežno sunčano i toplije.

N.S.

foto: arhiva RT Caribrod