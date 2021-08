VREMENSKA PROGNOZA

Sutra tokom dana na severu i zapadu zemlje i u centralnim predelima očekuje se umereno oblačno i svežije vreme, posle podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Na jugu i istoku tokom većeg dela dana sunčano i toplo. Vetar slab do umeren seveni i severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od 14 do 20, maksimalna dnevna od 23 na zapadu do 33 stepena na jugu.

U Dimitrovgradu sutra sunčano i toplo, uz slab vetar promenljivog pravca. Posle podne će, uz prolaznu oblačnost, biti uslova za pljuskove sa grmljavinom. Minimalna očekivana temperatura 14, maksimalna 32 stepena.

Do kraja sedmice očekuje se promenljivo oblačno i svežije vreme, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U sredu će se dnevna temperatura kretati od 18 do 24, na jugu i istoku od 25 do 29 stepeni. U četvrtak u većini predela oko 25 stepeni.

