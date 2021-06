VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra – umereno do pretežno oblačno i sveže za ovo doba godine sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, na višim planinama sa susnežicom i snegom. Do večeri se očekuje prestanak padavina i razvedravanje. Na severu tokom celog dana suvo i uglavnom sunčano. Duvaće umeren do pojačan, na istoku povremeno jak, severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 8 do 12, maksimalna dnevna od 15 do 19 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom. Vetar umeren do jak severozapadni, uveče u slabljenju. Minimalna očekivana temperatura 8, maksimalna 15 stepeni.

U sredu će biti pretežno sunčano i toplije, sa dnevnom temperaturom od 18 do 22 stepena. U četvrtak i petak pretežno sunčano i još malo toplije, uz pojačan severozapadni vetar.

foto: arhiva RT Caribrod