VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra – umereno do pretežno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima. Više padavina očekuje se na severu zemlje, dok će na jugu biti dužih sunčanih perioda. Duvaće umeren severoistočni vetar. Minimalna temperatura od 6 do 10, maksimalna dnevna od 11 na severozapadu do 19 stepeni na jugoistoku.

U Dimitrovgradu promenljivo oblačno i malo svežije, uz slab istočni i jugoistočni vetar. Minimalna očekivana temperatura 7, maksimalna 18 stepeni.

Od srede do petka promenljivo oblačno i toplije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura biće u porastu, u sredu od 14 do 20, u četvrtak do 25 stepeni. U petak tokom dana sunčano i veoma toplo, sa temperaturom od 22 do 27 stepeni.

