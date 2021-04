VREMENSKA PROGNOZA

Sutra jutro vedro i veoma hladno, uz mraz, samo na krajnjem jugu oblačno sa slabim snegom. Tokom dana u većem delu zemlje promenljivo oblačno i malo toplije, ali i dalje hladno za ovo doba godine. Uz jači razvoj oblačnosti ponegde se očekuje pojava slabe kiše i kratkotrajnih pljuskova. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, sredinom dana jak. Minimalna temperatura od -3 do 1, maksimalna dnevna od 8 do 12 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra jutro hladno, tokom dana promenljivo oblačno, uz slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna očekivana temperatura -1, maksimalna 8 stepeni.

U petak jutro vedro i hladno, sa mrazom, u kotlinama i sa maglom. Tokom dana sunčano i toplije. Maksimalna temperatura od 13 do 17 stepeni. Za vikend i u ponedeljak pretežno sunčano i još toplije, ponegde i uz umerenu oblačnost. Maksimalna temperatura za vikend od 16 do 22, a u ponedeljak i utorak i do 24 stepena.

N.S.