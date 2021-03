VREMENSKA PROGNOZA

Nakon veoma hladnog jutra uz slab do umeren, ponegde i jak mraz, sutra tokom dana biće sunčano, uz razvoj oblačnosti. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od -9 do -2, maksimalna dnevna od 8 do 12 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra jutro vedro i hladno, tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, severozapadni. Minimalna očekivana temperatura -9, maksimalna 4 stepena.

U petak i subotu jutro vedro i hladno, u većini predela uz slab mraz. Tokom dana sunčano i toplo, naročito u subotu. Maksimalna temperatura u petak od 10 do 15, u subotu od 15 do 20 stepeni. U nedelju se očekuje prolazno naoblačenje i manji pad temperature, ponegde sa slabom kišom. Sledeće sedmice sunčano i toplo.

N.S.

foto: arhiva RTC