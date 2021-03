VREMENSKA PROGNOZA

Sutra u većem delu zemlje umereno do pretežno oblačno sa susnežicom i snegom. Tokom dana u nižim predelima sa kišom i susnežicom, na jugu Srbije i u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Krajem dana i tokom večeri očekuje se prestanak padavina. Na severu zemlje pretežno sunčano i suvo. Vetar umeren do jak, severni. Minimalna temperatura od -2 do 3, na jugu do -6, maksimalna dnevna od 3 na jugu do 10 stepeni na severu zemlje.

U Dimitrovgradu sutra jutro hladno sa snegom, tokom dana promenljivo oblačno, sa sunčanim intervalima, ali će biti uslova i za kratkotrajnu kišu. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Minimalna očekivana temperatura -3, maksimalna 3 stepena.

U četvrtak i petak ujutro slab do umeren, ponegde i jak mraz, uz temperature i do -10 stepeni, dok će tokom dana biti sunčano. Maksimalna temperatura u četvrtak od 6 do 12, u petak od 10 do 15 stepeni.

