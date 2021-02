VREMENSKA PROGNOZA

Nakon vedrog jutra, sa severa se očekuje povećanje oblačnosti, pa će tokom dana biti umereno do pretežno oblačno, ali uglavnom suvo. Uveče se na jugu i zapadu očekuje slaba kiša, na višim planinama slab sneg. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 2 do 8, maksimalna dnevna od 10 na severu i zapadu do 17 stepeni na jugu zemlje.

U Dimitrovgradu sutra sunčano, posle podne promenljivo oblačno, uz slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna očekivana temperatura 4, maksimalna 15 stepeni.

U nedelju i ponedeljak promenljivo oblačno i uglavnom suvo, samo u nedelju na zapadu ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Maksimalna temperatura od 8 do 12 stepeni.

N.S.

foto: arhiva RTC