VREMENSKA PROGNOZA

U većem delu zemlje sutra se očekuje hladno jutro, uz slab do umeren mraz, ponegde i uz maglu. Tokom dana biće umereno oblačno i toplije. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od -4 do 1, maksimalna dnevna od 8 do 14 stepeni.

U Dimitrovgradu jutro hladno, pre podne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno. Vetar slab, južni i jugoistočni. Minimalna očekivana tempеratura -3, maksimalna 8 stepeni.

Za vikend umereno oblačno i relativno toplo. Maksimalna temperatura od 10 do 16 stepeni, samo će u Negotinskoj Krajini biti oblačno i hladnije. Sledeće sedmice nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme za kraj februara, sa maksimalnom temperaturom od 15 do 20 stepeni.

M.M.

foto: arhiva RTC