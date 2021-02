VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra na severu i severozapadu zemlje sunčano. U ostalim predelima očekuje se promenljivo oblačno, ujutru i pre podne sa slabom kišom, susnežicom i slabim snegom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku povremeno i jak. Minimalna temperatura od -1 do 3, maksimalna dnevna od 5 do 10 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno, povremeno sa kišom, a krajem dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Vetar umeren severozapadni, uveče u slabljenju. Minimalna očekivana temperatura -1, maksimalna 5 stepeni.

Do kraja sedmice biće pretežno sunčano ili umereno oblačno, ali toplije. U jutarnjim časovima hladno, ponegde sa maglom i slabim mrazom. Maksimalna temperatura u petak od 8 do 14, a za vikend od 11 do 17 stepeni. Početkom i sredinom sledeće sedmice biće sunčano i veoma toplo za ovo doba godine.

N.S.

foto: arhiva RTC