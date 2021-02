VREMENSKA PROGNOZA

I sutra nas očekuje ledeni dan. Na severu će biti suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim predelima umereno do pretežno oblačno, na jugu, jugozapadu i jugoistoku sa snegom. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar, na jugu i na planinama jak. Minimalna temperatura od -10 do -6, maksimalna dnevna od -5 do -1 stepen.

U Dimitrovgradu sutra oblačno, uz slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna očekivana temperatura -10, maksimalna -4 stepena.

U nedelju i ponedeljak na severu pretežno sunčano, u ostalom delu zemlje umereno do pretežno oblačno, u južnim i centralnim predelima i na planinama sa snegom. Narednih dana očekuje se umeren do jak mraz. Maksimalna temperatura u nedelju od -4 do 2, u ponedeljak od -2 do 4 stepena.

foto: arhiva RT Caribrod