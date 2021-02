VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra – umereno do pretežno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine, na severu povremeno sa kišom. Vetar umeren do jak južni i jugozapadni. Minimalna temperatura od 0 do 9, maksimalna dnevna od 12 do 18 stepeni. Uveče i u toku noći u svim predelima se očekuje jače naoblačenje sa kišom, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Minimalna očekivana temperatura 4, maksimalna 14 stepeni.

U četvrtak ujutro u severnim i zapadnim, a tokom dana i u ostalim predelima zemlje očekuje se jako zahlađenje sa kišom, uz skretanje vetra na jak severozapadni. Još tokom prepodneva kiša će preći u susnežicu i vlažan sneg. Na jugu, jugoistoku i istoku tokom dana relativno toplo. Zahlađenje se očekuje kasno posle podne, a uveče i tokom noći kiša će preći u susnežicu i sneg. Maksimalna temperatura od 2 na severozapadu do 14 stepeni na jugoistoku, uveče u padu. U petak i za vikend očekuju nas ledeni dani.

A.K.A.

foto: arhiva RTC