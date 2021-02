VREMENSKA PROGNOZA

Nakon suvog i prohladnog jutra, ponegde sa maglom, sutra tokom dana biće umereno do pretežno oblačno i relativno toplo za ovo doba godine. Posle podne i uveče ponegde se očekuje kiša. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, uveče u skretanju na jugozapadni. Minimalna temperatura od 0 do 6, maksimalna dnevna od 10 do 16 stepeni. Tokom noći očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Minimalna očekivana temperatura 3, maksimalna 14 stepeni.

U sredu tokom većeg dela dana suvo sa sunčanim intervalima i veoma toplo za ovo doba godine. Kiša se očekuje na krajnjem severu i severozapadu zemlje. Maksimalna temperatura od 13 do 17 stepeni. Uveče i u toku noći očekuje se jače naoblačenje sa kišom. U četvrtak oblačno sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom, uz jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 4 na severozapadu do 14 stepeni na jugoistoku zemlje, krajem dana u padu.

N.S.

foto: arhiva RTC