VREMENSKA PROGNOZA

Sutra ujutru u dolinama i kotlinama hladno i maglovito. Tokom dana umereno oblačno i veoma toplo vreme za ovo doba godine sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni. Minimalna temperatura od 0 na jugoistoku do 8 stepeni na severu zemlje, maksimalna dnevna od 15 do 21 stepen.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna očekivana temperatura 2, maksimalna 16 stepeni.

Umereno oblačno i veoma toplo biće i u nedelju. Maksimalna temperatura od 14 do 22 stepena. Krajem dana i tokom noći očekuje se jače naoblačenje. Do sredine sledeće sedmice biće umereno do pretežno oblačno i malo svežije sa kišom, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom, dok se susnežica i sneg očekuju samo na višim planinama.

N.S.

foto: arhiva RTC