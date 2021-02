VREMENSKA PROGNOZA

Sutra u većem delu zemlje pretežno sunčano sa temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 2 do 8, maksimalna dnevna od 15 do 19 stepeni.

Pretežno sunčano biće sutra i u Dimitrovgradu, uz slab istočni vetar. Minimalna očekivana temperatura 2, maksimalna 15 stepeni.

U subotu pretežno sunčano i dalje veoma toplo. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno i jak, južni i jugoistočni. Maksimalna temperatura od 13 do 20 stepeni. I u nedelju će biti toplo, sa temperaturom mestimično do 22 stepena. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar.

