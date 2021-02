VREMENSKA PROGNOZA

Sutra će u većem delu zemlje biti umereno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine, u dolinama južne i jugoistočne Srbije ujutru maglovito. Vetar slab do umeren zapadni i jugozapadni, krajem dana u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura od 0 na jugoistoku do 8 stepeni na severu i zapadu, maksimalna dnevna od 14 do 18 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz slab severozapadni vetar. Minimalna očekivana temperatura 1, maksimalna 14 stepeni.

Do kraja sedmice biće umereno oblačno, sa sunčanim intervalima, i veoma toplo za ovo doba godine. Maksimalna temperatura biće od 15 do 20 stepeni, za vikend ponegde i do 22 stepena, u nedelju uz umeren do jak jugoistočni vetar.

foto: arhiva RTC