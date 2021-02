VREMENSKA PROGNOZA

Sutra jutro hladno, u većini predela sa maglom, ponegde i sa slabim mrazem. Tokom dana biće pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od -2 do 4, maksimalna dnevna od 11 do 17 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz slab istočni vetar. Minimalna očekivana temperatura 1, maksimalna 13 stepeni.

Do kraja sedmice biće pretežno sunčano ili umereno oblačno, samo u četvrtak na severu i severoistoku sa nešto više oblaka, ujutru ponegde i sa slabom kišom. Biće veoma toplo za ovo doba godine, sa temperaturom od 12 do 18, za vikend do 20 stepeni.

foto: arhiva RTC