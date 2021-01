VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra umereno do pretežno oblačno i relativno toplo za ovo doba godine. Na jugu i jugozapadu očekuje se kiša. Duvaće umeren do jak vetar južnih pravaca. Minimalna temperatura od 1 na jugoistoku do 9 stepeni na severu zemlje, maksimalna dnevna od 10 do 15 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno, povremeno je moguća kiša. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Minimalna očekivana temperatura 2, maksimalna 10 stepeni.

U nedelju se očekuje jače naoblačenje sa kišom, ali će se zadržati toplo vreme. U toku noći i u ponedeljak oblačno sa kišom, na planinama sa snegom, uz pad temperatura za desetak stepeni.

foto: arhiva RT Caribrod