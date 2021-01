VREMENSKA PROGNOZA

Sutra jutro umereno do pretežno oblačno, dok se tokom dana očekuje uglavnom sunčano i osetno toplije vreme. U toku jutra na jugu i jugoistoku očekuje se umeren do jak mraz. Duvaće umeren jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od -10 na jugoistoku do 1 stepen na severu i zapadu zemlje, maksimalna dnevna od 5 do 11 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab zapadni i severozapadni, posle podne u skretanju na jugoistočni. Minimalna očekivana temperatura -7, maksimalna 5 stepeni.

U četvrtak i petak biće malo do umereno oblačno, ali toplo za ovo doba godine. Maksimalna temperatura u četvrtak od 8 do 14, u petak od 10 do 16 stepeni, uz umeren do jak južni i jugoistočni vetar. Za vikend naoblačenje sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom. Maksimalna temperatura od 6 do 12 stepeni.