VREMENSKA PROGNOZA

Sutra jutro hladno, uz umeren do jak mraz. Tokom dana očekuje se prolazno naoblačenje, ponegde sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, jugozapadni. Minimalna temperatura od -11 do -5, maksimalna tokom dana od -2 do 5 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno, povremeno sa snegom. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura -9, maksimalna tokom dana 0 stepeni.

U sredu ujutru hladno i maglovito, tokom dana promenljivo oblačno i suvo, uz umeren do jak južni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od -9 do 0 stepeni, dok će tokom dana biti osetno toplije, sa temperaturom od 4 do 10 stepeni.

N.S.

foto: arhiva RTC