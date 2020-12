VREMENSKA PROGNOZA

Sutra u većem delu zemlje pre podne suvo, posle podne i uveče sa slabom kišom, na višim planinama sa snegom. Na severu i zapadu nakon oblačnog jutra sa slabom kišom, tokom dana sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće umeren do jak južni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 4 do 8, maksimalna dnevna od 11 do 15 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra umereno do potpuno oblačno, uz umeren južni i jugoistočni vetar. Minimalna očekivana temperatura 4, maksimalna 12 stepeni.

U sredu umereno do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, uz umeren do jak jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura od 10 do 16 stepeni. U četvrtak oblačno i svežije sa kišom, na planinama sa snegom. Vetar u skretanju na severozapadni. Maksimalna temperatura od 5 do 10 stepeni. U Novogodišnjoj noći očekuje se prestanak padavina, uz temperature od 1 do 5 stepeni.

N.S.