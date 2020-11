VREMENSKA PROGNOZA

Nakon hladnog i maglovitog jutra, sutra tokom dana pretežno sunčano i toplije. Na severu i istoku magla i niska oblačnost očekuju se tokom celog dana. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od -3 do 1, maksimalna dnevna od 8 do 12 stepeni, a u predelima sa maglom od 3 do 7 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, sredinom dana uz prolaznu oblačnost. Vetar slab istočni i jugoistočni. Minimalna očekivana temperatura -1, maksimalna 11 stepeni.

Do subote se očekuje pretežno sunčano vreme, na severu i istoku sa maglom i niskom oblačnošću tokom celog dana. Maksimalna temperatura biće od 8 do 14 stepeni, u predelima sa maglom do 7 stepeni. U nedelju se očekuje naoblačenje, pa će početkom sledeće sedmice biti oblačno i hladnije sa kišom, susnežicom i snegom.

N.S.

foto: arhiva RT Caribrod