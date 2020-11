VREMENSKA PROGNOZA

Sutra ujutru u severnim i zapadnim, a tokom dana i u ostalim predelima očekuje se naoblačenje i zahlađenje sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom. Na jugu i istoku tokom većeg dela dana suvo. Duvaće umeren do jak severni i severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperaura od -1 na jugu do 6 stepeni na severu i istoku, maksimalna dnevna od 7 do 10 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pre podne promenljivo oblačno, popodne oblačno sa uslovima za kišu. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna temperatura -1, maksimalna 7 stepeni.

U subotu u većem delu zemlje oblačno, ujutro sa kišom, susnežicom i snegom, dok se tokom dana očekuje smanjenje oblačnosti. Maksimalna temperatura od 2 na jugu do 6 stepeni na severu zemlje. U nedelju ujutru hladno i maglovito sa mrazom, tokom dana sunčano sa temperaturom od 7 do 10 stepeni. U prvoj polovini sledeće sedmice sunčano i malo toplije, temperatura od 7 do 13 stepeni.

