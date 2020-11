VREMENSKA PROGNOZA

Sutra umereno do potpuno oblačno, na istoku sa kišom, a uveče i u toku noći kiša se očekuje i na jugozapadu zemlje. Vetar slab do umeren severoistočni i istočni, popodne jugoistočni. Minimalna temperatura od 8 do 12, maksimalna dnevna od 12 u do 18 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, uz slab istočni i jugoistočni vetar, Minimalna očekivana temperatura 9, maksimalna 16 stepeni.

U četvrtak pretežno oblačno i svežije, ponegde sa kišom, dok će u petak biti uglavnom suvo. Maksimalna temperatura u četvrtak i petak biće od 11 do 17 stepeni.

foto: arhiva RT Caribrod