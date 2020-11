VREMENSKA PROGNOZA

Sutra umereno do pretežno oblačno i toplo za ovo doba godine, ujutru na jugu i istoku sa kišom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 8 do 12, maksimalna dnevna od 17 do 22 stepena.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, sa uslovima za slabu kišu. Vetar slab do umeren, severozapadni. Minimalna očekivana temperatura 9, maksimalna 17 stepeni.

Narednih dana biće umereno do potpuno oblačno i malo svežije, ponegde sa slabom kišom. Maksimalna temperatura biće oko 15 stepeni.

N.S.

foto: arhiva RT Caribrod