VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra umereno do pretežno oblačno i svežije, povremeno sa slabom kišom. Na jugu i jugoistoku veći deo dana biće suvo i pretežno sunčano. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 5 na severu do 11 na jugoistoku, maksimalna dnevna od 11 na severu do 17 stepeni na jugu Srbije.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, uz slab zapadni i severozapadni vetar. Minimalna očekivana temperatura 9. maksimalna 16 stepeni.

U nedelju suvo sa sunčanim intervalima. Maksimalna temperatura od 13 do 17 stepeni. Sledeće sedmice biće sunčano i toplije, ali uz hladna i maglovita jutra.

foto: arhiva RT Caribrod