VREMENSKA PROGNOZA

Sutra u većem delu zemlje umereno do pretežno oblačno sa kišom, a više padavina očekuje se na jugu i istoku zemlje. Vetar slab do umeren jugoistočni, posle podne u skretanju na severni i severozapadni. Minimalna temperatura od 10 do 14, maksimalna dnevna od 14 na severozapadu do 20 stepeni na jugoistoku zemlje.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, sa kišom. Obilnije padavine se očekuju tokom jutra i uveče. Vetar slab do umeren jugoistočni i južni, uveče u skretanju na zapadni. Minimalna očekivana temperatura 10, maksimalna 18 stepeni.

Za vikend svežije. U subotu ponegde sa kišom, u nedelju suvo. Od nedelje sunčano, uz hladna i maglovita jutra, ponegde i slab mraz, a tokom dana toplije.

foto: arhiva RT Caribrod