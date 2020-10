VREMENSKA PROGNOZA

Sutra će u celoj zemlji biti umereno do pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito posle podne i uveče. Na istoku i jugoistoku zemlje tokom većeg dela dana suvo sa sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 7 do 13, maksimalna dnevna od 18 do 22 stepena.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, bez padavina i relativno toplo. Vetar slab do umeren jugoistočni i južni. Minimalna očekivana temperatura 8, maksimalna 20 stepeni.

U petak promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 15 do 20 stepeni. Za vikend svežije, ponegde sa slabom kišom.

