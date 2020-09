VREMENSKA PROGNOZA

U Srbiji u četvrtak umereno do pretežno oblačno i veoma sveže sa kišom i pljuskovima, a više padavina očekuje se na severistoku Srbije. Na jugu i jugozapadu biće suvo sa sunčanim intervalima. Duvaće umeren do pojačan zapadni vetar, na istoku Srbije povremeno i jak. Minimalna temperatura od 8°C na jugu do 14°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 14°C u centralnim i severoistočnim predelima Srbije do 20°C na jugu Srbije. U toku večeri razvedravanje.

U Srbiji u petak osetno toplije i uglavnom pretežno sunčano. Maksimalna temperatura od 23 do 27°C. U subotu pretežno sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura i do 30°C. U nedelju promenljivo oblačno i veoma toplo, na severu ponegde sa kišom i pljuskovima. Početkom sledeće sedmice promenljivo oblačno i nestabilno, ponegde sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

foto: arhiva RT Caribrod