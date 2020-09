VREMENSKA PROGNOZA

Sutra će biti umereno do potpuno oblačno i osetno svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umeren do pojačan jugozapadni vetar, uveče u skretanju na zapadni. Minimalna temperatura od 14 do 18, maksimalna dnevna od 18 na severozapadu do 24 stepena na istoku zemlje.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Vetar umeren do jak jugozapadni i zapadni. Minimalna očekivana temperatura 12, maksimalna 22 stepena.

U nedelju i ponedeljak promenljivo oblačno i sveže, ponegde sa kišom i pljuskovima. Maksimalna temperatura od 16 na zapadu do 23 stepena na istoku i jugoistoku zemlje.

M.M.

foto: arhiva RT Caribrod