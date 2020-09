VREMENSKA PROGNOZA

Na istoku i jugoistoku zemlje sutra se očekuje pretežno sunčano vreme, uz povećanje oblačnosti do kraja dana. Na severu i zapadu biće umereno do potpuno oblačno, uveče sa pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umeren do pojačan, povremeno i jak južni i jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od 12 do 18, maksimalna dnevna od 27 do 31 stepen.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, uz slab do umeren, uglavnom jugozapadni vetar. Minimalna očekivana temperatura 12, maksimalna 27 stepeni.

Za vikend i u ponedeljak pretežno oblačno, vetrovito i osetno svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura u subotu od 17 na severozapadu do 23 stepena na istoku zemlje, a u nedelju i ponedeljak od 16 do 22 stepena. Od utorka pretežno sunčano i toplije.

D.V.

foto: arhiva RT Caribrod