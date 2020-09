VREMENSKA PROGNOZA

I za sutra meteorolozi najavljuju sunčano i veoma toplo vreme, uz nešto više oblačnosti na severozapadu i jugozapadu zemlje. Vetar slab do umeren, pre podne jugoistočni, posle podne severoistočni. Minimalna temperatura od 12 do 18, maksimalna dnevna od 28 do 32 stepena.

U Dimitrovgradu sutra sunčano, posle podne malo do umereno oblačno, uz slab do umeren severoistočni vetar. Minimalna očekivana temperatura 12, maksimalna 28 stepeni.

U petak svežije, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i uz umeren do jak severozapadni vetar. Krajem dana vetar u slabljenju. Maksimalna temperatura od 25 do 30 stepeni. Za vikend ujutru hladno, tokom dana sunčano i umereno toplo, sa temperaturom od 23 do 28 stepeni.

foto: arhiva RT Caribrod